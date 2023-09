Novo espaço esportivo de Macapá estimula cuidados com a saúde

No local, foram revitalizadas as quadras de esportes, que agora contam com alambrado. A praça possui uma área de 8.216,10 m2.

Por CAROLINA MACHADO

Moradores do bairro Santa Rita e adjacências receberam, nesta segunda-feira (25), a nova Praça Nossa Senhora de Fátima.

Após ser revitalizado, o espaço, que contava com apenas um quiosque, passa a ter quatro, além da pista de caminhada. No local, foram revitalizadas as quadras de esportes, que agora contam com alambrado. A praça possui uma área de 8.216,10 m2.

Para Elizabete Costa, moradora do bairro, a praça vai contribuir muito com as atividades físicas e o lazer dos moradores.

“O espaço ficou muito bonito. Antigamente, estava meio deteriorado e isso atraía pessoas mal-intencionadas pra cá. Agora, as pessoas vão poder praticar esportes e vamos poder trazer as crianças para brincar aqui. Então dá mais vontade de sair de casa e vir passear”, afirmou.

Para o secretário de Obras de Macapá, Cássio Cruz, a revitalização do espaço é importante para a população, que passa a contar com mais um local para esporte, lazer e alimentação.

“Hoje a prefeitura de Macapá devolve a população um novo espaço para as famílias. Uma praça que traz as pessoas momentos de lazer, entretenimento, diversão e alimentação. A população macapaense está voltando a ter orgulho de morar em Macapá”, afirmou.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, destacou a importância da revitalização da praça para os moradores do bairro.

“A praça ficou muito bonita e ela vai compor um dos cartões postais de nossa cidade. Aqui teremos quadras de vôlei, basquete, futsal e diversas pessoas passarão por aqui todos os dias e poderão usufruir do local”.

A revitalização da praça foi orçada em R$ 1,2 milhão. Os recursos foram provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Vinicius Gurgel com contrapartida do tesouro municipal.

A Praça Nossa Senhora de Fátima está localizada na avenida Cora de Carvalho, em frente ao Santuário de Fátima. Ao lado do Santuário outra praça será inaugurada no dia 03 de outubro, onde está sendo montado um palco fixo no local.