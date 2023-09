Novos espaços e atrações musicais marcam os 70 anos do Mercado Central

As novas melhorias fazem parte da segunda etapa de revitalização da estrutura, localizada no coração de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

No dia em que o Mercado Central comemora os 70 anos de criação, nesta quarta-feira (13), foi entregue para a população a segunda etapa de revitalização da estrutura.

O espaço contempla 42 novos boxes divididos em dois blocos voltados para os empreendedores desenvolverem atividades econômicas na área externa do Mercado, assim como dois banheiros com acessibilidade e cozinha com copa. A área tem mais de 700m² e fica localizada no perímetro que compreende o trecho da avenida Antônio Coelho de Carvalho com a rua São José.

Para o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, o espaço vai fomentar o turismo e a economia local.

“Mais uma obra sendo entregue e nesse simbolismo que o Mercado Central se transformou, que é um ponto de encontro e sede de grandes eventos. Então é uma alegria muito grande em entregar essa obra que vai fortalecer mais ainda o turismo e a economia”, declarou.

A obra foi orçada no valor de R$ 1,35 milhão, recursos de emenda do senador Randolfe Rodrigues e contrapartida do Tesouro Municipal.

Programação

Ainda durante esta quarta-feira haverá no local uma feira de artesanato, exposição de coleção de moedas antigas, homenagens aos pioneiros do empreendedorismo no mercado central, e a apresentação de 9 artistas a partir das 16h.

Atrações musicais

Zé Miguel

Dedé Mossoró

Bebeto Nandes

Marcelo Lima

Grupo de Pagode Vou Vivendo

Grupo Pago 10

Grupo Pagodelas

Kinzinho e Banda

Taty Taylor.