‘O Bope é a polícia que mais se defende’: oficiais falam de bastidores e da dedicação sem folga

Existe uma aura de herói na profissão de policial. Mas, quando ele é lotado no famoso Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Amapá, essa sensação mítica é ainda maior. O SN Podcast conversou com o capitão Williman e o major Wilkison (subcomandante) sobre os desafios de ser integrante do Bope. O cuidado com o psicológico depois de um confronto, tentativas de cancelamentos nas redes sociais, confrontos, negociação para libertação de reféns e até a existência de um snniper num local de crise foram alguns dos assuntos abordados. Os policiais revelaram que a dedicação é quase de tempo integral, porque o policial de folga tem apenas 30 minutos para se apresentar no quartel se for convocado para uma crise. “Já sai do cinema com a minha esposa”. Assista e nos ajude com uma curtida.