Veja a análise do Salmo 128

Compartilhamentos

Bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor e andam em seus caminhos. É com essa reflexão que começa o Salmo 128. Temer a Deus está ligado à obediência. O mais importante numa jornada é a direção que estamos seguindo, a direção certa. Veja a meditação bíblica de hoje (11) baseada no Salmo 128 e tenha uma ótima segunda-feira com o nosso Senhor Jesus!