O triste caso da família Konishi: mãe morreu protegendo o filho, revela delegado

No SN Podcast, Roberto Prata relembra a brutalidade das mortes e como um ferimento e uma marca de mão foram determinantes na investigação

Na manhã de 10 de maio de 2010, Macapá foi impactada com a notícia da chacina de uma família inteira. A mãe, uma professora universitária, foi brutalmente morta com os dois filhos adolescentes de 12 e 17 anos. O melhor amigo de um deles acabou sendo condenado pelo crime que até hoje é considerado um dos casos mais tristes e desafiadores para a Polícia Civil do Amapá. No SN Podcast, o jornalista Seles Nafes conversa com o delegado Roberto Prata, que investigou o crime até o fim. Ele descreve a cena e a dinâmica dos homicídios, fala sobre a volta do acusado ao local das mortes por duas vezes, e como uma marca de mão na cozinha, com material genético de uma das vítimas, ajudou a esclarecer os fatos.