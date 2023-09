Obras na Rodovia JP devem iniciar após Expofeira

Rodovia Josmar Pinto interliga Macapá a Santana.

Por IAGO FONSECA

Uma das vias mais importantes do Amapá, a Rodovia Josmar Pinto (antiga JK), receberá obras de reestrutura após a 52ª Expofeira Agropecuária.

O anúncio foi feito pelo governador do estado, Clécio Luís (SD), durante apresentação das estruturas do Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, na manhã desta quinta-feira (28).

Com histórico de reparos e alagamentos, a via que interliga o bairro Jardim Equatorial, em Macapá, até o Igarapé da Fortaleza, em Santana, ganhará nova duplicação, pavimentação, calçadas e ciclovia.

“Este ano vamos ter ainda um grau de dificuldade com a Rodovia Josmar Pinto, mas ano que vem vai estar bem diferente. Restam pequenos ajustes de projeto, vamos encerrar a Expofeira e logo na semana seguinte daremos a ordem de serviço para início da duplicação”, afirmou o governante.

Com convênio assinado em 2022, a reconstrução da rodovia tem recursos de 95 milhões, frutos de emenda do senador Davi Alcolumbre e contrapartida estadual.

O processo da obra é administrado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), empresa pública vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que gerencia investimentos federais aos estados.

Durante a solenidade à imprensa, o governo destacou, ainda, as mudanças no estado nos últimos 8 anos. Segundo os dados divulgados, de 2015 a 2023 houve um aumento de 58,3 mil veículos em circulação, que influencia diretamente a feira de exposições.

“A frota de veículos em 2015 era de 174 mil, hoje são quase 240 mil. A rodovia continua a mesma, isso nos desafiou a encontrar soluções para que a feira cumpra seu papel, mas que tenha segurança e mobilidade”, concluiu Clécio.