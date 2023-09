Observação astronômica marca os dias iguais em Macapá

Programação terá oficinas, exposições e música no Marco Zero do Equador.

Por IAGO FONSECA

Dia e noite iguais, dois hemisférios em um só lugar. O equinócio da primavera ocorre a partir das 14h deste sábado (23) no monumento Marco Zero do Equador, na Rodovia Josmar Pinto, na zona sul de Macapá. Durante a programação, visitantes receberão oficina de astronomia e telescópios para observação do céu a noite.

O evento astronômico marca a chegada da primavera e do outono nos hemisférios sul e norte, respectivamente. O equinócio ocorre quando o Sol se posiciona diretamente sobre a Linha do Equador, deixando os dois hemisférios com a mesma quantidade de luz, assim, o dia e a noite tem a mesma duração de 12h em todos os lugares da Terra. Este ano, o fenômeno acontece às 3h50.

A programação do ‘Equinócio da Primavera’, organizada pela Secretaria de Estado do Turismo, contará com visitas monitoradas ao terraço, atrações culturais, exposições artísticas e oficinas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap) com explicações técnicas do fenômeno. A partir das 19h, o Clube Mirzam disponibilizará telescópios para observação da Lua.

Programação

14h

Oficina do Clube da Astronomia do Ifap

Rapel

Abertura dos empreendimentos gastronômicos

Dj Orey

15h

Tio Samuca: animação e pintura de rosto

Marabaixo Torrão do Matapi

16h

Capoeira Manancial – Vem Jogar pra Ilha

Início da transmissão da rádio Difusora

16h30

Dj Suly

17h

Início do controle de acesso ao terraço

Cortejo teatral

Exposições: Ronaldo Rony (HQ Capitão Açaí); Grupo Urucum; Da Gama (caricatura);

18h

Batuque Malocão do Pedrão

19h

Início da observação com telescópios: Clube de Astronomia Mirzam

Cafu Rota Samba

20h

Judas Sacaca;

21h

Deize Pinheiro