‘Onda de calor no Brasil não é motivo de alarme no Amapá’, explica meteorologista

Especialista afirma que previsão para esta semana no estado está dentro do que o amapaense costuma sentir nessa época do ano.

CAROLINA MACHADO

No início desta semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (InMet) emitiu um alerta de nível laranja para a ocorrência de uma onda de calor ao longo da semana no interior do Brasil. Segundo o Instituto, a temperatura deve passar dos 40°C em áreas das regiões Centro-Oeste e Norte, além do interior de São Paulo, onde são esperadas máximas acima dos 35°C a partir de sexta-feira (22).

Mas de acordo com o meteorologista do Instituto de Pesquisas Científicas do Amapá (Iepa), Jefferson Vilhena, a notícia não é motivo de alarme para o Amapá. Ele justifica que o que está previsto para esta semana no estado está dentro do que o amapaense costuma sentir nessa época do ano, que é marca de 34º C.

“Estamos num período de estiagem e esse ano ela não está severa. A gente está vendo um monte de notícia falando de onda de calor, de temperaturas que ultrapassam os 32ºC, mas nós, que moramos aqui no norte do Brasil, já estamos acostumados com essas temperaturas, que nesse período ultrapassam os 33ºC, ficando em torno de 34 ou 35ºC”, explica Vilhena.

O recorde de temperatura registrada no Amapá aconteceu em 2010, que alcançou os 36,5ºC. De lá pra cá as temperaturas máximas vieram diminuindo. Ele também acrescenta que até o mês de outubro as temperaturas vão continuar aumentando.

“Outubro é o mês mais quente no estado. Então as temperaturas aqui vão continuar aumentando até chegarmos próximo aos 35º, que é comum nesses meses de setembro e outubro. Ano passado foram registradas em agosto temperaturas acima dos 35ºC, mas nesse ano não alcançamos essa temperatura”.

Vilhena explica que o alerta laranja emitido pelo InMet se deve à massa de ar quente e seca, que vem ocorrendo na região central do Brasil, causando o aumento das temperaturas nesta região. Mesmo assim, ele recomenda que as pessoas usem bastante filtro solar e bebam bastante líquido no decorrer do dia durante este período.