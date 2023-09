Organização o Círio de Nazaré realiza campanha para arrecadar recursos

Ações visam obter fundos para a procissão que ocorre no dia 15 de outubro

Por JONHWENE SILVA/De Santana

Desde o início deste mês, a organização do Círio de Nazaré no município de Santana, município a 17 km de Macapá, vem intensificando ações para arrecadar recursos que vão custear as despesas da programação religiosa. Doações de água mineral, sorteio, rifa financeira e até feijoada, estão entre as campanhas desenvolvidas.

Sendo uma das principais programações religiosas dos católicos santanenses e que ocorre anualmente, milhares de fieis e devotos de Nossa Senhora de Nazaré, participam de novenas, missas e peregrinações durante todo o mês de setembro. Para que tudo saia como o planejado, a organização realiza campanhas de doação de água, rifa, sorteio de prêmios e a comercialização de feijoada.

“Temos por exemplo, a campanha do envelope, onde a pessoa coloca dentro de um envelope, qualquer valor financeiro com o seu nome, endereço e telefone de contato. Aí, a organização vai sortear entre os participantes, três pessoas que poderão ter a visita em sua casa da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré”, afirmou Suzane Almeida, que faz parte da organização do Círio.

Na campanha da água mineral, os fiéis podem doar o produto que será distribuído em pontos estratégicos da procissão pela organização do evento. Além disso, os promesseiros que pretendem ‘pagar’ suas promessas distribuindo água também precisam de orientações quanto ao ponto onde poderão ficar.

“Os interessados em doar ou os promesseiros precisam se dirigir até a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, das 9h às 12h e das 14h às 18h. Para obter informações sobre os pontos que poderão ficar. Ou simplesmente, para doar a água”, explicou Suzane Almeida.

Com o tema: “Maria, cheia de graça, missionária da vida e da fé”, para o Círio de Nazaré no segundo maior município do Amapá são esperadas cerca de 50 mil pessoas na procissão que ocorre no dia 15 outubro. Para mais informações e a aquisição do ticket da compra da feijoada, os interessados devem procurar a secretaria da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica na Rua Claudio Lúcio Monteiro, 1717, no Bairro Remédios II.