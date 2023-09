Os melhores momentos do desfile da Independência em Macapá

Foram quatro corporações e mais de 30 grupos da sociedade civil que desfilaram para aproximadamente 20 mil pessoas.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Na calorosa tarde da independência (7), muitos amapaenses lotaram o sambódromo durante o desfile cívico deste ano, que contou com as apresentações das bandas militares e atuações das tropas na Zona Sul de Macapá.

Foram quatro corporações e mais de 30 grupos da sociedade civil que desfilaram por cerca de 3 horas para aproximadamente 20 mil pessoas, segundo o governo estadual.

A vendedora varejista Débora Paulo, de 29 anos, encontrou um lugar na arquibancada para prestigiar com o filho Miguel, de 3 anos, que estava empolgado após ver a tropa da Polícia Militar e o helicóptero do Grupo Tático Aéreo.

“Ele gosta de polícia, bombeiros, essas áreas, por isso decidi trazer para assistir e aí veio aquela emoção de quando era mais nova, resgatou isso em mim”, declarou Débora.

O Exército Brasileiro iniciou a programação exibindo 3 veículos equipados com o sistema de lançadores múltiplos de foguetes da frota ASTROS, capazes de lançar munições de diferentes calibres a distâncias até 300 km.

Além das apresentações da Banda de Música do 34º BIS, Polícia Militar e Guarda Municipal de Macapá, o evento exibiu mais de 150 viaturas das forças de segurança pública do Estado e da capital.

As mulheres militares foram ovacionadas pela plateia e simulações de cães do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar receberam aplausos. O Corpo de Bombeiros do Amapá fez uma demonstração de resgate com a autoescada Magirus, que alcança prédios de até 20 andares.

O desfile também comemorou 80 anos de criação do ex-Território. Além dos militares, também marcharam alunos da escola militar Antônio Messias, Polícia Penal, SAMU e membros da antiga guarda territorial. Participaram grupos civis como escoteiros, federação de tiro prático, maçonaria, clubes de motos personalizadas e exibição de carros antigos.