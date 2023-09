Pacientes com câncer terão prioridade em exames gratuitos em Macapá

Exames de imagem e consultas podem ser realizados gratuitamente no Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes, após encaminhamento.

Por IAGO FONSECA

Pessoas acometidas por quadros oncológicos podem buscar atendimento gratuito para consultas e exames no Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes, na zona norte de Macapá.

A unidade firmou cooperação com a Associação Pacientes Oncológicos Unidos Pela Vida e Pelo Amor (Apouva), na manhã desta terça-feira (12). A medida garante prioridade de atendimentos a pacientes mediados pela instituição.

Em tratamento por quimioterapia, a vice-diretora da Apouva, Josiane Dantas, destacou que os benefícios são resultados de trabalhos conjuntos para melhorar o diagnóstico e acompanhamento de pacientes com câncer na capital.

“Não é fácil para quem vive em Macapá fazer o tratamento contra o câncer. Temos muitas dificuldades e sofrimento. O tratamento é cruel, difícil e doloroso, por isso essas conquistas vêm para somar e temos gratidão”, afirmou Josiane.

O atendimento gratuito já é fornecido pelo centro de especialidades, no entanto, para conseguir o atendimento prioritário, o paciente deve buscar encaminhamento para a Apouva, no Bairro Jardim 1, por meio do serviço social da Unidade de Alta Complexidade Oncológica (Unacon), no Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima, no centro da cidade.

Entre os exames e consultas ofertadas, estão as tomografias com e sem contraste, mamografia, densitometria óssea, pré-operatório com avaliação anestésica e cardiológica, bem como exames do parque cardiológico como ecocardiograma, eletrocardiograma, Mapa, Holter e teste ergométrico, segundo a secretária municipal de saúde, Erica Aymoré.

“Temos livre demanda; por isso, esperamos que essa cooperação facilite para esses pacientes e diminua o tempo de espera para esses exames”, comentou a gestora.

Os pacientes que procurarem atendimento sem passar pela associação entrarão no fluxo normal de atendimentos do Centro Papaléo, por livre demanda.

“Um exame que eles iriam para a fila aqui farão quase que de imediato. Isso dará tranquilidade a eles e permitirá o acompanhamento de perto da sua condição clínica”, concluiu o prefeito de Macapá, Antônio Furlan.

Apouva

A associação, formada por mulheres, busca acolher pacientes oncológicos no Estado do Amapá. Em atividade desde 2019, desenvolvem projetos sociais para conseguirem tratamentos e serviços oncológicos a pacientes acolhidos pelo grupo.

No início deste mês, realizaram uma ação com mulheres no Parque do Forte, na orla sul de Macapá, em alusão à campanha Setembro Amarelo, que busca combater e conscientizar sobre os índices de suicídio.