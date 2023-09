Pais questionam se escola sem energia sofreu corte; direção e CEA negam

Empresa fala que inconsistências e débitos da unidade consumidora foram tratados com a Semed

Por IAGO FONSECA

Crianças da Escola Municipal Professora Lucia Neves Deniur, no bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá, estão sem aulas há pelo menos 14 dias. Segundo pais de alunos, a paralisação se dá por um suposto corte de energia. Entretanto, a CEA Equatorial e a escola afirmam que não houve suspensão do serviço, mas uma falha elétrica.

Segundo informações da secretaria da escola, na última quinta-feira (14) houve uma sobrecarga pela quantidade de centrais de ar ligadas. Somente no dia seguinte os alunos foram dispensados.

Em visita ao local, a reportagem confirmou que não há aulas nem presença de corpo técnico no estabelecimento. Até a manhã desta terça-feira (19), o anexo possuía somente uma fase do sistema elétrico em funcionamento, de acordo com um funcionário. Na matriz onde funciona o ensino fundamental, alunos foram dispensados nesta tarde pela fumaça de uma queimada ilegal de lixo nas proximidades.

Em nota, a CEA Equatorial declarou que havia inconsistências na unidade consumidora, com titularidade em nome de pessoa física, débitos e que a correção foi feita em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Segundo a empresa, não houve interrupção do serviço. Uma equipe foi enviada até o local para avaliar a ocorrência e constatou a necessidade de mudança do medidor para o sistema bifásico.

O portal SN.com entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação, que ficou de emitir uma nota sobre o caso, mas até a publicação não obteve retorno.

Leia a nota da CEA Equatorial abaixo:

“A CEA Equatorial informa que havia inconsistência nos dados da unidade consumidora da Escola Lúcia Neves Deniur. A titularidade estava em nome de pessoa física e havia débitos em atraso. A distribuidora tratou a situação junto à Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Sobre o fornecimento de energia, a distribuidora ressalta que o serviço não estava suspenso no colégio por falta de pagamento. Uma equipe foi encaminhada nesta terça-feira, 19, para identificar o motivo da interrupção do fornecimento na escola. Em comunicado da equipe técnica, foi identificado a necessidade de mudança do medidor para a modalidade bifásica.