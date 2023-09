Parceria com faculdade oferta cursos gratuitos em Macapá

Parceria é do Grupo Madre Tereza e da Prefeitura de Macapá.

Da REDAÇÃO

Uma parceria entre a Faculdade Madre Tereza, de Santana, e a Prefeitura de Macapá, pode abrir portas do mercado de trabalho para jovens que buscam uma profissão para empreender.

A faculdade e a prefeitura vão ser parceiras na 2ª edição do Programa Cidade Jovem, lançado no último sábado (9), pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH), através da Coordenadoria de Juventude. O programa foi criado para levar à comunidade capacitações que facilitem novas oportunidades de trabalho, especialmente para os jovens.

Os cursos desta edição serão realizados no Bairro Marabaixo I, localizado na zona oeste de Macapá. A oferta é de 500 vagas gratuitas distribuídas nos cursos:

Drenagem Linfática – 100 vagas

Cuidador de idosos – 100 vagas

Aulão para concurso público – história do Amapá – 100 vagas

Argiloterapia procedimento estético – 100 vagas

Como se tornar um empreendedor de sucesso – 100 vagas

Abrindo o cronograma de capacitações, o curso de argiloterapia (procedimento estético) iniciou com uma turma de 50 alunos.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do número (96) 99187-7844, que também funciona como WhatsApp.

De acordo com Ían Mowbray, coordenador municipal de juventude da capital, essas qualificações são uma oportunidade valiosa para a inserção dos jovens no mercado de trabalho.

“O programa é itinerante de capacitação e vamos levar aos bairros de Macapá oportunidades de capacitação para a população macapaense. E por isso, nesta edição, estamos levando os cursos para o bairro do Marabaixo”, afirmou o coordenador.

A Diretora do Polo Marabaixo, Letícia Diniz, agradeceu a parceria com a instituição de ensino e profissionalização.

“O Grupo Madre Tereza está comprometido com a promoção da educação e saúde em todo o estado do Amapá, e nossa missão é impulsionar uma transformação significativa através do poder da educação na vida desses jovens”.

O Polo Marabaixo vai funcionar na Avenida Primeira do Marabaixo I, nº 1702, de 9 a 25 de setembro.