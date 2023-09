Passageiro morre após motocicleta bater no meio fio

Acidente ocorreu nas proximidades do viaduto, na região oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem morreu e outro ficou ferido na Rodovia Norte Sul após um acidente com uma motocicleta, ocorrido no início da madrugada de domingo (3), nas proximidades do viaduto, na região oeste de Macapá.

O óbito de Marcelo Mendes Pantoja, 27 anos, foi confirmado pelo Samu, por volta de 1h20. Ele era passageiro de uma motocicleta que bateu no meio fio, saiu da pista e chocou-se contra um muro.

De acordo com apurações da polícia, o condutor, Valmir de Amorim Lobato, foi socorrido e levado consciente ao Hospital de Emergências. Lá, o teste do etilômetro apontou que ele dirigia sob efeito de álcool, com 0,24 mg/L.