PEC 07: Senador afirma que 30 mil servidores devem ser alcançados

Randolfe Rodrigues, que é o autor da proposta de emenda, reuniu com servidores do Amapá na tarde desta sexta-feira, 8

Centenas de servidores do Amapá que tinham algum vínculo ou relação de trabalho com o governo federal até 1998 compareceram em massa ao auditório do Sebrae de Macapá para um encontro com o senador Randolfe Rodrigues (sem partido) e representantes da Secretaria Estadual da Transposição. O parlamentar estima que mais de 30 mil servidores devem ser alcançados pela PEC 07, que deve ser votada na semana que vem.

A proposta, que tramita desde 2018 e só agora deve ir à votação no plenário, prevê a inclusão nos quadros da União de todos os trabalhadores que tinham alguma relação ou vínculos com o governo federal até 1998, ou seja, 10 anos após a criação dos estados do Amapá, Roraima e Rondônia. Atualmente, apenas quem trabalhou até 1988 tem esse direito.

A previsão é de que a PEC seja votada no próximo dia 12, um dia antes da data de aniversário do ex-território federal do Amapá, há 80 anos.

“Nós estamos esperando por esse momento como final de Copa do Mundo. Temos certeza que a PEC será aprovada e irá beneficiar mais de 30 mil pessoas dos estados do Amapá, Rondônia e Roraima”, comentou o senador.

Na reunião de ontem com os servidores, Randolfe falou sobre a situação dos ex-servidores da Empresa Municipal de Desenvolvimento e Urbanização de Macapá (Emdesur), que também lutam pelo direito à transposição.

“O último parecer será dado pelo Tribunal de Contas da União, e nós estamos aguardando para os próximos dias. A vitória vem!”, respondeu o senador.

Somente em 2023, 2.034 servidores amapaenses tiveram os processos de transposição concluídos.