Veja a análise do Salmo 130

O que aconteceria se Deus olhasse apenas para os nossos fracassos e defeitos? Quem se salvaria? O verso 4 do Salmo 130 nos traz uma bela mensagem de esperança sobre o perdão. Se hoje você se sente arrependido, fale com Deus e peça perdão sinceramente. Converse com Jesus. Ele te escuta.