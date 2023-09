Pescador acusado de estuprar e tentar matar indígena é preso; vítima está internada

Acusado foi capturado quando tentava fugir em embarcação pelo Oceano Atlântico

DA REDAÇÃO

O pescador Claudio Roberto da Silva Ferreira, de 43 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (13), em Oiapoque, a 590 km de Macapá. Ele é o principal suspeito de ter estuprado e tentado matar afogada, no lamaçal de uma área de ressaca, uma indígena de 15 anos de idade.

De acordo com informações do delegado Charles Corrêa, o crime ocorreu por volta das 7h da manhã de hoje. A adolescente, da etnia Karipuna, saiu para comprar pão e em uma travessia foi jogada na lama onde foi sufocada ao lado da ponte, entre a lama e o mato.

Após a identificação do suspeito em filmagens próximo da cena do ato de violência, buscas foram feitas na região pelas policiais Civil e Militar e o pescador foi capturado por volta de 13h30, numa embarcação na foz do Oceano Atlântico, nas proximidades da Vila do Taparabú, quando tentava fugir.

No momento da captura, é possível ver uma multidão acompanhando a cena e algumas pessoas indignadas com o pescador. Assista.

O delegado Charles relata ainda que a adolescente está internada no Hospital de Oiapoque com infecção pulmonar, correndo risco de vida. O criminoso teria tentado sufocá-la na lama com esgoto e ela teria suspirado a lama contaminada para o pulmão.

“A menina está entre a vida e a morte lá no hospital, vomitando lama de forma intermitente, com dificuldade de respirar. Ele estava já na embarcação próximo à boca do Oceano e certamente iria trocar de embarcação e fugiria para outro estado, provavelmente o Pará. Mas a resposta foi dada e o sujeito está capturado”, disse o delegado.

Claudio Roberto da Silva Ferreira já havia sido preso em 2022, quando cometeu o mesmo crime em Oiapoque. O pescador invadiu uma casa, furtou e violentou a vítima.