PF identifica detentos autores do ‘golpe do nudes’

Força Integrada cumpriu 3 mandados de busca e apreensão no Iapen e na zona norte de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amapá (FICCO) – antes chamada de Força Tarefa de Segurança Pública – identificou dois detentos e uma comparsa do lado de fora da cadeia, envolvidos no ‘golpe do nudes’.

Os bandidos montavam perfis falsos nas redes sociais com fotos de garotas novas para atrair, preferencialmente, homens casados, com os quais trocavam fotos eróticas (nudes), para em seguida extorqui-los sob ameaças de prisão e denúncia de crime de pedofilia.

A ação desta terça-feira (26), chamada de Operação Enganado, cumpriu 3 mandados de busca e apreensão, sendo um no Brasil Novo, e outros dois no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), em Macapá.

A ação é um desdobramento da Operação Illusio, na qual criminosos se passavam por policiais civis e parentes das falsas garotas dos perfis fakes para extorquir vítimas. Naquela oportunidade, em maio deste ano, foram apreendidos R$ 250 mil na casa de um investigado.

Nessa nova fase de hoje, dois internos do Iapen foram identificados como os mentores intelectuais do golpe. A prática consistia na criação de contas falsas de usuários em aplicativos de mensagens, que posteriormente eram usadas para à consumação do crime de extorsão. Os sujeitos exigiam que fosse feito um depósito em conta para que a denúncia não ocorresse.

Segundo a PF, os investigados se passavam por familiares e advogados das falsas vítimas. Para dar mais veracidade ao golpe, usavam fotos internas como se estivessem em uma sede policial, com as logomarcas da Polícia Civil e do Governo do Estado. A partir daí, ameaçavam denunciar a vítima caso não ocorresse o depósito de determinada quantia.

Além de extorsão, os internos praticavam tráfico de drogas de dentro do Iapen, com ajuda de conhecidos que o auxiliavam fora do sistema carcerário.

Fazem parte da Ficco as Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil, penal e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).