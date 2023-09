Pistoleiro que se preparava para execução morre em confronto com o GTA

Troca de tiros ocorreu no Bairro dos Congós

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso foi preso e outro que era investigado por homicídios acabou morrendo em tiroteio com o Grupo Tático Aéreo (GTA), no fim da tarde desta sexta-feira (8), numa região periférica do Bairro Congós, na zona sul de Macapá. O confronto aconteceu durante a Operação Hórus, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), após denúncia anônima.

As informações repassadas à polícia indicavam que haveria uma matança nos bairros Perpétuo Socorro e Cidade Nova, sendo que os possíveis executores estariam armados na frente de uma casa, na 12ª Avenida, se preparando para dar início ao ataque.

De acordo com a equipe de apoio terrestre do GTA, na chegada ao local, alguns indivíduos passaram a correr quando avistaram os policiais se aproximando um deles se abrigou numa casa de onde partiram os disparos em direção à polícia. Ao fim, Alesson das Neves Vieira, de 20 anos, conhecido como ‘AS’, acabou morto no revide.

Já o foragido da justiça Yago das Neves Vieira, de 23 anos, não ofereceu resistência e foi preso nas proximidades da região do confronto.

Ainda segundo os policiais, AS integrava uma facção criminosa e tinha a função de matador na organização.

“Ficamos sabendo que ele é responsável por vários homicídios e responde a vários processos”, explicou o capitão Bryan, do GTA.

Além da arma de fogo que ele usava, na casa onde ocorreu a intervenção foi encontrada uma porção grande de drogas.

A ação de combate ao crime contou com apoio da Delegacia de Homicídios e da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP), da Sejusp.