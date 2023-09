Policial de folga impede assalto, atinge criminoso e é baleado

Caso ocorreu no Bairro do Trem, durante tentativa de roubo num bazar

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um policial militar e um assaltante ficaram feridos depois que os dois trocaram tiros numa tentativa de roubo ontem (9) à tarde, no Bairro do Trem, região central de Macapá. De acordo com a polícia, o PM presenciou o assalto e decidiu intervir.

O roubo ocorria na Avenida Felicidade Coelho, na sede do Trem Desportivo Clube. Segundo a polícia, um tenente de 47 anos viu o assalto em andamento e agiu. O criminoso chegou a disparar quatro tiros contra ele usando um revólver calibre 38.

Um dos tiros acertou o fêmur do policial, que também conseguiu atingir o bandido no joelho. Os dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Emergência de Macapá, onde passaram por cirurgia.

O criminoso foi identificado como Antoniel Farias da Silva, de 27 anos. Ele já responde a processos por roubo e homicídio, e deveria estar cumprindo pena em regime aberto/domiciliar.

O policial estava na reserva da PM, mas decidiu retornar ao trabalho voluntário.

Troca de tiros

De acordo com o tenente W. Dias, do 6º Batalhão, Antoniel chegou na garupa de uma motocicleta à sede do Trem, onde ocorria um bazar. Ao descer do veículo, entrou no clube já anunciando o assalto.

Entre as pessoas que participavam do bazar estava o tenente. Ele deu voz de prisão para o bandido, que decidiu atirar a primeira vez.

“O policial revidou e efetuou dois disparos, sendo que um alvejou o criminoso. O bandido ainda disparou mais três vezes, acertando uma das vezes na coxa esquerda, perto do fêmur”, explicou o tenente W. Dias, do 6º BPM.

O criminoso ainda correu ferido e atravessou a Avenida Feliciano Coelho segurando a arma. Em frente a um hotel, ele foi cercado por populares até a chegada de uma viatura da PM que efetuou a prisão.

O comparsa que estava na motocicleta conseguiu fugir, mas ele foi identificado como Lucas Lopes Farias, o “Biruta”, que seria morador do residencial Açucena.