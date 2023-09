Chegamos hoje ao Salmo 123

Deus não criou a escravidão, que durante séculos foi um sistema econômico e social em diversos países. O Senhor, no entanto, procurou ensinar que os servos deveriam ser tratados com dignidade e justiça. Havia casos em que os servos não queriam ser libertados por entenderem que eram tratados como membros das famílias. Veja a meditação bíblica de hoje no Salmo 118, que nos ensina a sermos servos por amor, e não por obrigação. Tenha uma ótima quarta-feira (6) com o nosso Senhor Jesus!