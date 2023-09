Prazo de inscrição para exposição e venda animais na 52ª Expofeira encerra dia 25

Para os bovinos e bubalinos, será necessária a comprovação de vacina contra a febre aftosa.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Encerra no dia 25 o prazo de inscrições para participação de animais na 52ª Expofeira do Amapá. O cadastramento está sendo feito na Central da Expofeira, localizada no Parque de Exposições da Fazendinha, onde será realizado o evento.

As inscrições são gratuitas e serão disponibilizadas no total 600 vagas para bubalinos, bovinos, equinos, ovinos, suínos e caprinos.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, Kelson Vaz, 18 produtores do Amapá e do Pará já cadastraram aproximadamente 450 animais. O Governo do Estado vai garantir transporte e alimentação para os animais que serão expostos.

“O Estado está fomentando o transporte terrestre e fluvial e estaremos cedendo alimentação exceto aos animais que têm confinamento, dotados de ração. Aí, a alimentação deles fica por conta do proprietário”, explicou o secretário.

Para acomodar os animais, está sendo construída uma estrutura que contempla estábulos, baias e currais. Os criadores interessados deverão apresentar no ato de inscrição as vacinas exigidas para cada tipo de animal.

Para os bovinos e bubalinos, será necessária a comprovação de vacina contra a febre aftosa. Para esses criadores, a Diagro antecipará a vacinação contra a doença.

Para os equinos, será necessária a apresentação de exame negativo para Anemia Infecciosa Equina (AIE) e mormo, uma zoonose infectocontagiosa causada pela bactéria Burkholderia mallei e pode ser transmitida para outros animais e para humanos. Também é necessária a comprovação de vacinação contra Influenza equina.

Para os suínos, será necessária a apresentação do atestado de sanidade para peste suína clássica, emitido por médico veterinário privado.

Aos ovinos, será exigido o atestado de sanidade para epididimite ovina, emitido por médico veterinário particular.

E aos caprinos, a exigência é o atestado de sanidade para artrite encefalite caprina, emitido por médico veterinário privado, ou exame negativo.

“O atrativo da Feira é o fomento do agronegócio, movimentação da economia, da pecuária. Então a gente espera uma grande movimentação dentro das cadeias produtivas durante a 52ª Expofeira”, afirmou Vaz.

Devido aos casos de gripe aviária registrados na região sul do país, o Governo Federal definiu que nenhum evento ou feira poderá expor qualquer espécie de ave.

A entrada de animais no Parque de Exposições será feita até o dia 28 de setembro, um dia antes da abertura oficial do evento. Os animais que adentrarem o espaço só poderão deixar o local após o encerramento da programação.