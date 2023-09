Prefeitura assume operações de duas empresas de ônibus na capital

Anúncio da intervenção foi feito pelo prefeito Dr Furlan às 5h desta sexta (22), na garagem de uma das empresas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Duas empresas de ônibus de Macapá estão sob intervenção administrativa da prefeitura da capital a partir de hoje (22). O anúncio foi feito pelo prefeito Dr Furlan (Podemos), no início da manhã desta sexta-feira, na garagem de uma das empresas.

Eram 5h da manhã quando Furlan gravou um vídeo ao lado de vereadores e de dirigentes da CTMac na garagem da Capital Morena. Além dela, a prefeitura assumiu as operações da Amazon Thur.

“O objetivo é garantir o serviço público e os empregos. Foi uma medida dura, extrema, mas necessária. Vamos continuar trabalhando para resolver o problema do transporte público coletivo em Macapá”, comentou o prefeito num vídeo divulgado pela prefeitura em grupos de WhatsApp.

Ontem (21) outra empresa, a Sião Thur, já tinha comunicado a prefeitura que encerraria as operações a partir do próximo dia 26 alegando uma série de motivos, entre eles o congelamento da tarifa e suposto atraso no pagamento de subsídios condicionados ao pagamento de funcionários.

No entanto, historicamente, a Sião Thur é a empresa de transportes coletivos campeã de reclamações trabalhistas, conhecida por atrasar salários em até seis meses.

A intervenção nas duas empresas é a novidade da crise que se abateu sobre o transporte público. A prefeitura trava uma queda de empresa com as empresas locais que sempre conseguem barrar as licitações com liminares. Este ano foram duas licitações.

A prefeitura aguarda a chegada de novos ônibus de uma empresa de Brasília que atendeu a uma chamada pública feita em agosto. A empresa ficou de colocar 90 veículos para rodar em Macapá até o fim do ano. Atualmente, as quatro empresas locais não chegavam nem a metade disso.