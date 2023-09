Procurado por mortes na Guiana Francesa e no Pará é preso no Amapá

Hamilton Benjamim do Espírito Santo foi preso pela equipe do GTA na cidade portuária a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO e JONHWENE SILVA

Um homem procurado pelas justiças brasileira e francesa foi capturado pela polícia do Amapá. A prisão ocorreu na última segunda-feira (4), em Santana, a 17 km de Macapá, durante as Operações Hórus e Paz – que visam reduzir os índices de criminalidade nas portas de entrada e saída do Estado para territórios nacionais e internacionais.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp), o preso, identificado como Hamilton Benjamim do Espírito Santo, de 24 anos, tem mandado de prisão internacional por envolvimento em dois homicídios e uma tentativa de assassinato ocorridos em agosto de 2022, na Guiana Francesa. Os detalhes dos crimes não foram revelados pela polícia.

Já no Pará, o foragido é acusado de integrar um grupo de faccionados, responsável pelo esquartejamento de Victor Matheus Almeida Franco, o ‘Vitão’, assassinado em julho deste ano, na cidade de Santarém (PA), após uma emboscada planejada pelos rivais.

Os investigadores descobriram que após a morte de Vitão, Hamilton teria viajado à capital paraense, Belém, e em seguida, fugido para a capital amapaense, Macapá. No Amapá, ele acabou localizado no município de Santana, onde está preso à disposição da Justiça.

As Operações Hórus e Paz envolveram o Grupo Tático Aéreo (GTA), Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DETE) e a Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Sejusp.