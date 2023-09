Projeto abre o esporte para pessoas com deficiência em Macapá

Atividades ocorrem no complexo esportivo do estádio Glicério de Souza Marques.

Por IAGO FONSECA

“É muito importante para mostrar para eles que são capazes de fazer tudo que eles querem”. Foi com esse pensamento que Débora Moura, de 38 anos, levou a filha paratleta Ana Paula, de 14 anos, para o primeiro ‘Paradão da Inclusão’, que ocorre no complexo esportivo Glicério de Souza Marques nesta quinta-feira (21), no centro de Macapá.

O evento promove a inclusão social e bem-estar para pessoas com deficiência em um dia de esporte, arte e lazer, em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Na ocasião, também foi ofertada a vacinação contra a covid-19.

Paratleta há dois anos, Ana é uma adolescente sorridente e com muita disposição. Ela nasceu com Mielomeningocele e Hidrocefalia, condições que não impediram que ela ganhasse 12 medalhas, entre ouro e bronze, nas modalidades do atletismo como lançamento de dardos, peso e disco.

“Muitas vezes as pessoas que se dizem ‘normais’ comentam que não dá para participar, fazer as brincadeiras, mas dá sim. Com adaptação sempre dá”, comentou a mãe.

Para o atleta olímpico e campeão mundial de taekwondo, Venilton Teixeira, de 28 anos, o fomento do esporte com inclusão motiva as pessoas e influencia principalmente na saúde.

“Às vezes, não fazem o esporte por medo e isso as motiva para dar um pontapé na carreira de esporte, vale a pena para a saúde e bem-estar delas”, declarou o atleta.

Além do taekwondo, o judô, basquete, vôlei e capoeira também tiveram espaço na programação. No fim da tarde, a piscina será liberada.

Todos que se inscreveram previamente foram atendidos pelas atividades, mas o evento é aberto ao público. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), para sensibilizar a população sobre a importância da acessibilidade e respeito.

“Queremos através do esporte disponibilizar uma ação para que elas se divirtam, socializem e aprendam sobre o próprio corpo e da capacidade do que podem fazer”, comentou Luiz Antônio Silva, coordenador de esportes paralímpicos do município.

O primeiro Paradão é um projeto piloto entre as secretarias municipais de esporte e lazer, educação e direitos humanos. A programação conta com a participação da Federação de Paradesporto do Amapá, associações e escolas municipais.

“É um momento de muita importância por gerarmos memórias efetivas aos profissionais, às crianças e adolescentes”, concluiu o secretário Municipal de Esporte e Lazer, Bruno Igreja.