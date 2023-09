Projeto de Acácio inclui ribeirinhos no Programa Minha Casa Minha Vida

Na Amazônia Legal, as comunidades ribeirinhas vivem em palafitas construídas em locais insalubres.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um projeto de lei do deputado federal do Amapá, Acácio Favacho (MDB), propõe a inclusão e a prioridade de ribeirinhos da Amazônia Legal no Programa Minha Casa Minha Vida, do governo Lula.

O PL 4548/23, também prevê a implementação do uso devido de palafitas nas comunidades ribeirinhas.

“Grande parte das áreas ribeirinhas do estado do Amapá estão sobre o sistema habitacional de palafitas. Este fato é evidenciado com clareza em alguns municípios do estado, tais como: Mazagão, Cutias do Araguari e, até mesmo, no Distrito do Bailique, de Macapá”, justificou o deputado.

Na Amazônia Legal, as comunidades ribeirinhas vivem em palafitas construídas em locais insalubres, onde a água é imprópria para o consumo. A alimentação, pouco variada, é composta basicamente de peixes e farinha.

A ausência de energia elétrica impossibilita, em alguns locais, a estocagem de alimentos. É uma parcela da população que conta com pouca assistência, agravada pelas dificuldades de acesso aos serviços de comunicação e transportes.

“Não é justo que os ribeirinhos, principalmente aqueles localizados na Amazônia Legal, sejam privados de participar do Programa Minha Casa Minha Vida”.