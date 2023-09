Rainha de 2015 diz que aproveitou reinado de 8 anos, mas seguirá outra carreira

Fabianny Araújo, hoje com 23 anos, tinha apenas 15 quando venceu o concurso. Ela revela que o título rende oportunidades até hoje, mas decidiu entrar na área da saúde

Por SELES NAFES

Fabianny Araújo tinha apenas 15 anos quando foi eleita a Rainha da Expofeira em 2015, ano da última edição do tradicional evento de negócios e entretenimento do Amapá. Nesta quinta-feira (28), oito anos depois, ela estava de volta ao Parque de Exposições da Fazendinha, onde ficou ao lado das candidatas ao título de 2023.

Como a Expofeira não era realizada desde 2015, foram oito anos de um reinado que a rainha afirma ter aproveitado profissionalmente. Hoje, aos 23 anos, ela revela que o título abriu portas na publicidade e no segmento da beleza. No entanto, decidiu procurar formação acadêmica em outra área, a saúde.

Como era a sua vida em 2015 quando ganhou o título?

Era uma vida tranquila, normal. Eu fazia o ensino médio. Mas de lá para cá muita coisa mudou.

Por exemplo…

O mundo da beleza. O concurso abriu portas para eu aproveitar mais esse meio dos concursos, desfiles…Há oito anos venho vivendo isso. Muitas empresas me procuraram para gravar comerciais, fazer desfiles, campanhas em televisão e muitas entrevistas. Está sendo bom até hoje.

Você ficou oito anos como rainha. Como foi isso?

Fiquei feliz. Um recorde. Nenhuma outra rainha ficou tanto tempo reinando, rs.

Você está fazendo qual faculdade?

Enfermagem. Faltam dois anos para concluir.

Por que enfermagem?

Porque eu gosto de cuidar de pessoas, me sinto bem ajudando. Quero atuar em hospitais e em qualquer área que signifique cuidar das pessoas.

Mas você vai abandonar o meio publicitário e da beleza?

Não. Eu gosto de estar nesse meio…

Fala um pouco sobre você. É solteira?

Sim, mas tenho uma filha, a Melinda, de quatro anos. Sou de Macapá, nascida e criada no açaí.

O que você está achando do nível das candidatas à Rainha da Expofeira deste ano?

Muito bom. Fiquei até surpresa quando a coordenação do concurso entrou em contato comigo me chamando. Fiquei feliz pelo reconhecimento e por lembrarem de mim, de me chamarem para os eventos.

Você acha que a próxima Rainha da Expofeira também terá o mesmo sucesso que você teve no meio publicitário e da beleza?

Com certeza, principalmente porque muitas aqui já fazem um trabalho de divulgação nas redes sociais. Na minha época a internet ainda não proporcionava essa visibilidade de hoje.