Reconhecimento facial e 4 mil policiais ‘vigiarão’ a Expofeira

Durante os 10 dias de evento, mais de 4 mil agentes atuarão na segurança do evento

Por IAGO FONSECA

Câmeras de videomonitoramento com reconhecimento facial, patrulhas de policiais e bombeiros militares garantirão a segurança da 52ª Expofeira do Amapá, que inicia nesta sexta-feira (29).

Ação conjunta faz parte do plano estratégico de segurança pública, trânsito e transporte, apresentado na manhã desta segunda-feira (25) no Parque de Exposição da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Durante os 10 dias do evento, de 29 de setembro a 8 de outubro, mais de 4 mil agentes de segurança pública atuarão com vistorias, patrulhas e ações preventivas e ostensivas para manter a segurança dos visitantes.

Segundo o governador do Estado, Clécio Luís (SD), serão 600 equipes reforçando o patrulhamento interno com cerca de 3,3 mil militares em atuação ostensiva. Bem como nove câmeras espalhadas pela área do evento, três delas com reconhecimento facial nas entradas do Parque de Exposições, operadas por uma empresa de segurança privada.

“Atuamos primeiro para a segurança das pessoas com um verdadeiro ‘Big Brother’ para que a pessoa que não esteja apta com seu direito de ir e vir não possa entrar na feira. Nós queremos ter um controle de quem vai estar aqui, as famílias do Amapá, para se divertir, trabalhar, explorar a feira e fazer negócios”, afirmou o governante.

Ainda segundo o governo estadual, a segurança pública na região metropolitana e demais municípios não serão afetadas, já que o efetivo foi estendido sob escala extra remunerada aos policiais.

Além disso, equipes atuam na Rodovia Josmar Pinto nesta semana para disponibilizar a iluminação do percurso, bem como reforçar o sistema elétrico do parque para não haver problemas de quedas de energia ou blecaute durante as atividades da feira de negócios.

O Corpo de Bombeiros Militar atuará com 739 agentes com prevenções de situações de risco e sinistros, salvamentos, socorros de emergências e vistorias técnicas. Além disso, os microempreendedores recebem esta semana capacitação para utilizar extintores e outras formas de combate a incêndios pequenos.