Saiba aonde votar na eleição conselheiros tutelares de Macapá

No próximo domingo (1º), acontece em todo Amapá a votação para o cargo de conselheiro tutelar nos municípios.

Por IAGO FONSECA

O processo de escolha unificado de conselheiros tutelares ocorre neste domingo (1º) em Macapá e nos outros municípios do Amapá. Na capital, serão eleitos membros nas zonas norte, sul e oeste. A votação é livre para qualquer pessoa que possua título de eleitor.

O macapaense escolherá 30 entre 63 candidatos para um mandato de 4 anos. Para facilitar a localização dos locais de votação, uma página digital com a lista de candidatos e escolas (acesse o link nesta matéria) foi elaborada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP), que auxilia no processo.

Diferente das eleições gerais, o pleito é reduzido e não obrigatório, por isso, diversas zonas eleitorais são comprimidas em poucas escolas, distribuídas de acordo com a quantidade de eleitores de cada região. O horário de votação será das 8h às 17h, com utilização de urnas eletrônicas emprestadas pelo TRE.

Em Macapá, estarão disponíveis para votação 10 escolas na zona norte, 10 na zona sul e 4 na zona oeste. A relação completa das zonas eleitorais agregadas em cada escola pode ser visualizada na página do TRE.

Confira os endereços por zona

ZONA NORTE

Escola Municipal Jardim Felicidade, na Avenida Severino Gomes de Almeida, 119, no bairro Jardim Felicidade I.

Escola Estadual Raimunda dos Passos, na Avenida Lourenço Araújo de Sá, 2162, no bairro Novo Horizonte.

Escola Estadual Maria Cavalcante de Azevedo Picanço, na Avenida Cajueiro, no bairro Brasil Novo.

Escola Municipal José Leoves Teixeira, no bairro Renascer.

Escola Estadual Deusolina Sales Farias, na Rua Goiás, 107, no bairro Pacoval.

Escola Estadual José de Alencar, na Rua Cândido Mendes, 269, no bairro Julião Ramos.

Escola Estadual Risalva Freitas do Amaral, na Avenida Cecília Vicente da Paixão, 311, no bairro Pantanal.

Escola Estadual Professor Antônio Ferreira Lima Neto, na Avenida Francisco Felippe de Miranda Nery, 2336, no bairro Parque dos Buritis

Escola Estadual José Bonifácio, na Rua Santo Antônio, 219, na Vila do Curiaú de dentro.

Escola Estadual Antônio Munhoz, no conjunto habitacional Macapaba, próximo ao Ifap.

ZONA SUL

Escola Estadual Raimunda Virgolino, na Rua Vila das Oliveiras, 837, bairro Padrinhas.

Escola Estadual Gabriel de Almeida Café, na Avenida FAB, no Centro.

Escola Estadual Professora Lucimar Amoras Del Castillo, na Avenida Cora de Carvalho, no bairro Santa Rita.

Escola Estadual Dr. Coaracy Nunes, na Avenida Mendonça Junior, 1651, no Centro.

Escola Estadual Professor Antônio Castro Monteiro, na Avenida Dom José Maritano, no bairro Zerão

Escola Estadual José do Patrocínio, na Vila de Fazendinha

Escola Estadual Marechal Castelo Branco, na Avenida Clodovio Coelho, no bairro Beirol.

Escola Estadual Lauro de Carvalho Chaves, na Avenida dos Tembés, no bairro Muca.

Escola Estadual Sebastiana Lenir, na Avenida Diógenes Silva, no Buritizal.

Escola Estadual Josefa Jucileide, no bairro Nova Esperança.

ZONA OESTE

Escola Estadual Maria do Socorro Andrade Smith, no bairro Cabralzinho.

Escola Estadual Nilton Balieiro Machado, no bairro Marabaixo III.

Escola Municipal Raimunda de Lima Guedes, na Rua 7 do bairro Marabaixo III.

Escola Estadual Helenise Walmira Dias dos Santos, na Vila do Coração.

Processo de Escolha Unificado

Desde 2016 o TRE/AP dá suporte para as eleições aqui no estado, sem normativas. Este ano, o TSE estabeleceu uma resolução com as atribuições dos TRE’s nas eleições de conselhos tutelares em todo o Brasil, segundo Emanoel Flexa, secretário de tecnologia informação do TRE local.

“O tribunal entra como parceiro na eleição, mas não é da Justiça Eleitoral. Damos apoio necessário com empréstimo de urnas a todos os conselhos tutelares que pediram o apoio. Preparamos as urnas eletrônicas, treinamento para as equipes de mesários e técnicos que farão eventuais suportes para as urnas no dia da eleição”, afirma o secretário.

Todas as zonas eleitorais do Amapá podem ser visualizadas NESTA PÁGINA, onde o eleitor pode acompanhar os números dos candidatos e locais de votação de cada município. Para os conselhos tutelares de Macapá estão disponíveis as relações de todas as zonas eleitorais agregadas nas 24 escolas disponíveis.