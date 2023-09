Santana passa a reter Imposto de Renda na fonte de empresas

Medida visa tornar mais eficiente o sistema de arrecadação de impostos.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Prefeitura de Santana, município portuário a 17 km de Macapá, aplicou mudanças na arrecadação de impostos na cidade.

Seguindo normas estabelecidas pela Receita Federal, empresas instaladas na cidade passarão a ter o imposto de renda retido diretamente na fonte. Na prática, isso poderá representar mais eficiência no recolhimento dos tributos.

As novas regras estão em vigor desde o último dia 15, quando foram publicadas no Diário Oficial de n° 1.615/2023, em concordância com instrução normativa n° 1.145 comunicada em 26 de junho de 2023.

De acordo com Carlos Júnior, do setor de Arrecadação do município, o dinheiro do IR, que antes cairia primeiro na conta da Receita Federal (União), irá diretamente para uma conta do município.

“Em tese, além de melhorar arrecadação do município, melhora também o tempo. Antes, o imposto de renda ia primeiro para a Receita Federal, agora irá para o município. Haverá diminuição no tempo”, afirmou.

A mudança na prática

Os valores retidos serão imediatamente depositados em uma conta específica indicada pela Secretaria Municipal de Fazenda. Isso garante que os recursos sejam utilizados de maneira eficaz e transparente, seguindo os procedimentos já estabelecidos pela contabilidade do Município.

O IR retido na fonte passa a ter validade em contratos, compras e pagamentos feitos por órgãos públicos, incluindo aqueles da administração direta, autarquias e fundações municipais.