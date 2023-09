Santana perde para Oiapoque na estreia do Intermunicipal 2023

Partida aconteceu no campo Eraldo Pantoja e atraiu centenas de torcedores

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Nesta terça-feira, (19), a Seleção de Santana recebeu a equipe de Oiapoque em partida válida pelo Intermunicipal 2023 e perdeu.

Considerada uma das principais competições do futebol amador, a disputa atrai centenas de torcedores pelos municípios amapaenses anualmente. Na cidade portuária, o torcedor compareceu ao campo Eraldo Pantoja.

Mesmo com a torcida empurrando a Seleção de Santana, a equipe encontrava dificuldades dentro de campo. O sol forte dificultou as ações dos times. Ainda no primeiro tempo, Vitor aproveitou a bobeira dentro da área da defesa santanense e abriu o placar. O jogo ficou truncado durante toda a primeira etapa, que acabou em 1 a 0.

No segundo tempo, o a partida continuava disputada no setor de meio campo com muitas faltas. Oiapoque cadenciava o jogo, administrando o resultado. Porém, aos 30 minutos de jogo, Juninho aproveitou o cruzamento da direita e empatou. O jogo ganhou em emoção.

Não demorou e após cobrança de falta de Willians, o time oiapoquense ficou em vantagem novamente. Com maior volume de jogo, Oiapoque fez o terceiro, após cobrança de escanteio com Osley. O Santana recuou e sentiu os gols tomados.

Mas, já nos acréscimos, após chute de Vitinho, a bola tocou no braço do zagueiro dentro da área e a árbitra marcou pênalti. O próprio Vitinho cobrou e deu números finais a partida. Oiapoque 3, Santana 2.

“Acredito que conseguimos um bom resultado fora de casa. É muito difícil jogar sob o sol forte. De qualquer forma, agora vamos voltar para casa, descansar e voltar os treinos já pensando no segundo jogo”, afirmou meio campo de Oiapoque Adelian.

Já o lateral direito de Santana, Juninho autor de um dos gols, lamentou o resultado dentro de casa a afirmou que apesar do resultado negativo, nada está perdido e que o time possui chances de reverter o placar fora.

“Encontramos dificuldades jogando em casa e sabíamos que seria assim. O time deles muito compacto e fechadinho. Conseguiram achar os gols deles e administraram. Sabemos que não é o resultado que a torcida esperava, mas vamos com tudo na casa deles e reverter esse resultado”, finalizou.

Santana e Oiapoque voltam a se enfrentar pelo Intermunicipal no dia 5 de outubro, desta vez no extremo do estado. A partida está marcada para ocorrer no Estádio Natizão.