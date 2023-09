Seguro Defeso: como funciona e quais são as atividades beneficiadas

Para receber o benefício pago em média por quatro meses é preciso preencher alguns requisitos

Compartilhamentos

Da Equipe SOUSA ADVOGADOS, de Macapá

O seguro defeso é um benefício concedido aos pescadores durante o período de reprodução dos peixes. Ele visa proteger a atividade pesqueira e garantir o sustento dos profissionais envolvidos.

Neste texto, vamos explicar como funciona esse benefício e quais são as atividades abrangidas por ele.

Continue lendo para saber mais!

O que é o Seguro Defeso?

O seguro defeso é um benefício previdenciário destinado aos pescadores e aquicultores que exercem suas atividades de forma individual ou em regime de economia familiar.

Ele é disponibilizado durante o período em que a pesca é proibida, chamado de defeso, que tem como objetivo permitir a reprodução e o repovoamento das espécies.

Quais são as Atividades Abrangidas pelo Seguro Defeso?

O seguro defeso abrange diversas atividades relacionadas à pesca, tais como:

Pesca artesanal: realizada por pescadores que utilizam técnicas tradicionais e embarcações de pequeno porte.

Aquicultura: cultivo de organismos aquáticos, como peixes, crustáceos e moluscos.

Como Funciona o Pagamento do Seguro Defeso?

O pagamento do seguro defeso é uma realização do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aos pescadores que se enquadram nos critérios estabelecidos.

Sendo assim, o pagamento é mensalmente durante o período de defeso e tem duração média de quatro meses.

Quais são os Requisitos para Receber o Seguro Defeso?

Para receber o seguro defeso, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Comprovar a atividade de pescador artesanal, aquicultor ou pescador industrial.

Estar devidamente cadastrado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP).

Não possuir outra fonte de renda durante o período do defeso.

Cuidados e Obrigações do Beneficiário do Seguro Defeso

Por fim, o beneficiário do seguro defeso deve estar ciente de algumas obrigações, como:

Não exercer atividade remunerada durante o período do defeso.

Manter-se disponível para fiscalização e fornecer as informações solicitadas pelos órgãos competentes.

Atualizar regularmente seu cadastro no RGP.

Se você é um pescador ou trabalha na área, não deixe de buscar informações atualizadas e garantir seus direitos.