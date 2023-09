Semana Nacional do Trânsito no Amapá vai contar com palestras nas escolas e blitze educativas

Campanha tem como tema este ano “No trânsito, escolha a vida”

CAROLINA MACHADO

Iniciou nesta quarta-feira (20) no Amapá a Semana Nacional do Trânsito, uma campanha que tem como objetivo conscientizar a população por meio do incentivo ao cuidado com os mais vulneráveis, além da acessibilidade e sustentabilidade no trânsito. A cerimônia de abertura foi realizada na OAB-AP.

A campanha acontece em todo o território brasileiro no período de 18 a 25 de setembro e tem como tema “No trânsito, escolha a vida”. Neste período, serão realizadas blitze educativas, palestras nas escolas e cursos de nivelamento entre os órgãos executivos federais, estaduais e municipais.

“Tudo isso é para capacitar os policiais e incentivar a mobilização da sociedade por uma cultura de segurança e paz no trânsito”, disse o diretor-presidente do Detran Amapá, Rorinaldo Gonçalves.

O diretor-presidente do Detran destaca a importância das ações que serão realizadas para a população. “Tudo o que estamos fazendo é para salvar vidas. As pessoas têm direito a um trânsito seguro e, sem dúvidas, as palestras nas escolas, as blitze educativas e as capacitações vão colaborar com isso”, afirmou.

Para Gonçalves, o trânsito no Amapá é considerado tranquilo em relação a sinistros em comparação a outras capitais brasileiras. Mesmo assim, ele considera que no Amapá há um uso excessivo de veículos.

“Se o amapaense pudesse comprar o açaí dele sem sair do carro, ele faria isso. E isso contribui com alguns desrespeitos e infrações. E a gente precisa mobilizar a sociedade e conscientizar para promovermos um trânsito mais seguro e isso é o que pretendemos reforçar nesta semana”, concluiu Rorinaldo Gonçalves.