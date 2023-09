Senado aprova PEC de Randolfe que amplia transposição

Servidores de ex-Territórios Federais com vínculo até 1998 estão contemplados na matéria

Compartilhamentos

DA REDAÇÃO

Foi aprovada no Senado Federal, nesta terça-feira (12), a Proposta de Emenda à Constituição nº 07, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (sem partido). A matéria, aprovada em 1º e 2º turnos, estende a transposição dos servidores dos ex-Territórios Federais para o quadro da União que tiveram vínculo com o serviço público até o ano de 1998.

Autor da proposta, Randolfe celebrou o avanço junto com o senador Davi Alcolumbre (UB), o suplente Josiel Alcolumbre, senador Lucas Barreto (PSD) e do governador do estado Clécio Luís. A votação também fez parte da programação em celebração aos 80 anos de criação do ex-Território do Amapá.

“Desde que a PEC 07 foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo senador Davi, nós trabalhamos forte para que ela fosse também aprovada aqui no Senado, e hoje vencemos essa batalha. Estamos assegurando o direito represado e histórico à transposição para 35 mil amapaenses!”, comemorou o senador.

O senador Davi Alcolumbre destacou que a aprovação da PEC 07 é justiça aos servidores que serviram e ajudaram a construir Amapá.

“Nós estamos aqui equiparando o direito aos servidores do Amapá e de Roraima, a mesma conquista do ex-Território de Rondônia. Agradecemos a todos os senadores que votaram a favor do nosso povo e compreenderam a importância histórica deste dia.”, destacou Davi Alcolumbre.

Agora, após aprovação no Senado Federal, o texto segue para votação na Câmara Federal.