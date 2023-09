Senado convoca Aneel para explicar reajuste de energia no AP

Pedido foi feito pelo senador Randolfe Rodrigues (sem partido) que quer uma audiência pública

Da REDAÇÃO

Uma audiência pública no Senado vai debater o reajuste de energia elétrica no Amapá, a pedido do senador Randolfe Rodrigues (sem partido). Nesta terça-feira (26), ele protocolou pedido da audiência com a convocação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que autorizou o aumento.

A audiência foi marcada para o dia 5 de outubro, nas comissões de Serviços de Infraestrutura e de Assuntos Econômicos e de Constituição, Justiça e Cidadania.

“O aumento abusivo da tarifa de energia elétrica no Amapá é um golpe contra a população”, crítica o senador Randolfe.

A Aneel autorizou um reajuste 44,41% nas tarifas da Equatorial Amapá para entregar em vigor a partir de dezembro. O aumento, segundo a agência, cobriria “custos com encargos setoriais, custos das atividades de distribuição da concessionária e dos investimentos realizados na área de concessão desde 2017”. No Amapá, a Equatorial assumiu a concessão apenas em 2021.

Segundo dados da própria agência, entre 2020 e 2023 os reajustes somam quase 90% de aumento na fatura de energia ao consumidor.

Randolfe, o senador Davi Alcolumbre (UB) e o deputado federal Acácio Favacho (MDB), entre outros parlamentares, acompanharam o governador num encontro com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para debater o assunto, mas nenhuma medida concreta foi anunciada pelo governo federal.