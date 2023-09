Senado vai convocar Aneel e Equatorial para explicar o aumento da energia

O senador Randolfe ainda anunciou que vai acionar a justiça para impedir o aumento.

Da REDAÇÃO

As diretorias da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e CEA Equatorial Energia, concessionária que atua no Amapá, serão convocadas no Senado Federal para esclarecerem o a proposta de aumento do valor da conta de luz dos amapaenses, em 44,41%. A informação foi divulgada em vídeo pelo senador Randolfe Rodrigues, nesta segunda-feira (18).

“Além da convocação, estarei protocolando na Justiça Federal do Amapá, até a sexta-feira (22), uma ação popular para suspender o reajuste. Caso não prospere a ação popular, vamos recorrer ao Ministério de Minas e Energia, que por meio de uma ação imprópria, determine a moderação do reajuste concedido”, completou o senador Randolfe.

A Aneel anunciou, no último dia 12 de setembro, a abertura de uma consulta pública sobre o reajuste no Amapá, após a concessionária Equatorial Energia apresentar a revisão tarifária extraordinária. O reajuste de 44,41% poderá valer a partir do mês de dezembro.