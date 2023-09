Sião Thur ‘pede pra sair’

Empresa alega prejuízos pela tarifa, transportes clandestinos e pagamento de subsídios atrasados.

Por IAGO FONSECA

A partir da próxima terça-feira (26), moradores das zonas norte e oeste de Macapá poderão ficar sem transporte coletivo – pelo menos da empresa Viação Sião Thur. A operadora protocolou a rescisão de contrato de serviços junto à CTMac e o Gabinete Civil da prefeitura, no fim da tarde de quarta-feira (20).

No documento, a Viação alega que o principal motivo para o fim da prestação do serviço é o ‘congelamento’ da tarifa desde novembro de 2019 frente a perdas inflacionárias. Além disso, a empresa lista, ainda: intervenção ilegal, aumento do transporte clandestino e atraso no pagamento de subsídios municipais, condicionados aos pagamentos de funcionários.

A última ordem de serviço para a empresa cobre os bairros Vale Verde, Marabaixo, Amazonas e Infraero II e tem validade até 31 de dezembro de 2023. O documento de rescisão foi encaminhado, também, para a Câmara de Vereadores e ao Ministério Público Estadual.

“Não houve outra alternativa senão comunicar a rescisão da ordem de serviço emitida em favor da Sião Thur, informando que continuará atuando nas linhas urbanas até 26 de setembro, terça-feira, nos termos da lei, para que não haja prejuízo aos passageiros que utilizam o transporte público”, diz o ofício.

A iminente saída da Sião Thur é mais um episódio na crise do transporte coletivo em Macapá, que já teve capítulos de greves de trabalhadores por atrasos de salário e outros direitos trabalhistas, desacordos para pagamentos de subsídio, suspensão da frota em horários de pico, decisões judiciais que impedem a licitação e chamada nacional para suprir a demanda urbana.

Todos os processos licitatórios são embargados de alguma forma pelas empresas locais, nunca houve avanço bem-sucedido para o transporte coletivo. No início deste mês, a prefeitura assinou contrato com uma empresa de Brasília, no Distrito Federal, para incluir 40 veículos em circulação na cidade.

Na ocasião de lançamento da chamada, em meados de agosto, a CTMac divulgou relatório de fiscalização mostrando que as empresas estavam operando com um número reduzido em relação à ordem de serviço contratada. A Sião Thur, que deveria operar com 23 veículos naquela semana, só colocou 8 em circulação, segundo o órgão.

O sindicato patronal, o Setap, em comunicado, reforçou as declarações do documento, afirmando que não houve cumprimento de promessas feitas às empresas.

O Portal SelesNafes.com entrou em contato com a CTMac, por meio da assessoria de comunicação. A companhia afirmou estar em reunião e que uma nota será divulgada em breve.