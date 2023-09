Veja a meditação de hoje baseada no Salmo 139

O simples ato de pensar pode ser considerado o mais complexo de natureza. Isso devido à grandiosa engenhosidade e capacidade do nosso cérebro, em mais uma prova de quem não somos mera obra do acaso. Sim, Deus é o projetista. Veja a meditação bíblica desta sexta-feira (22) e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!