Sorteio vai definir empresas que poderão comercializar na Expofeira

Edital para empresas com o 'Selo Amapá' foi lançado na manhã desta segunda-feira (11).

Por IAGO FONSECA

Empresas certificadas com o Selo Amapá, com produtos fabricados no estado, poderão concorrer a 60 vagas para comercializar na 52ª Expofeira, de 29 de setembro a 8 de outubro, no Parque de Exposições da Fazendinha, zona sul de Macapá.

O edital sorteará empresas locais para aumentar a exposição e comercialização de produtos genuinamente amapaenses, em espaços exclusivos para vendas e em stand coletivo aos pequenos empreendedores.

Empresária do ramo de roupas e tecidos há 6 anos, Sibely Rodrigues foi se inscrever na agência almejando um espaço na vitrine do evento. A empresa dela, a Cantinho do Pijama, é certificada com o Selo Amapá há 1 ano.

“Busco a exposição dos meus produtos, para maior visibilidade”, afirmou.

Para Sibely, que esteve em feiras anteriores, sua maior preocupação é com a segurança dos produtos quando a feira estiver fechada ao público. O governador do Amapá em exercício, Teles Jr, garantiu à empresária que durante a realização do evento haverá esquemas de segurança para proteção das mercadorias.

Serão 14 vagas para o comércio alimentício e de serviços, 26 espaços para indústria, 10 stands para exposições coletivas de pequenos empreendimentos e 10 vagas distribuídas entre cooperativas e associações, totalizando 60 vagas.

As inscrições estão abertas até 15 de setembro por meio de formulário eletrônico no site www.processoseletivo.ap.gov.br, ou presencialmente das 9h às 14h na Agência Amapá, na Avenida Cônego Domingos Maltês, 916, no bairro Trem, na região central de Macapá. O resultado definitivo será divulgado em 21 de setembro. O processo pode ser acompanhado no site da agência em www.ageamapa.ap.gov.br.

“Nós reconhecemos que temos uma indústria que produz 846 produtos certificados, então já temos substância suficiente para participar da feira. Infelizmente não poderemos contemplar todos e por isso a chamada por edital e sorteio, para melhor adequação de cada setor produtivo, em especial os menores que precisam estar lá”, explicou o diretor da Agência Amapá, Jurandil Juarez.

Para participar da seleção, as empresas devem estar em pleno funcionamento no Amapá, com documentação atualizadas na agência Amapá e ter participado do Diagnóstico de Maturidade de Mercado feito pelo Sebrae. Se sorteada, a empresa deverá participar de toda a feira, não abandonando o espaço durante a programação.

“É a oportunidade que temos de mostrar que o Amapá tem produtos inovadores e de qualidade. Além de prestigiar os produtos vamos ver o talento dos produtores amapaenses. Por isso criamos demandas e eventos para promover esse trabalho”, concluiu Teles Jr.