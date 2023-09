Suspeito de roubar armas de família de CACs morre em confronto com a PM

A intervenção policial aconteceu por volta de 1h30, numa área de pontes do Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso suspeito de envolvimento no roubo de armas na residência de um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), acabou morto em confronto com uma equipe de radiopatrulha do 1º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, na madrugada desta quarta-feira (27).

A intervenção policial aconteceu por volta de 1h30, numa área de pontes do Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá. Os militares relataram que estavam em incursões em área de pontes, no fim da Avenida Estrela, por volta de 1h30, quando, de forma rápida, passaram a ser atacados por dois indivíduos.

No revide, Márcio Ferreira Silva, de 38 anos, foi encontrado caído, com um revólver calibre 38. O socorro médico foi chamado e confirmou que ele já estava sem vida. O comparsa conseguiu fugir.

Segundo a polícia, Márcio tinha diversas passagens. Ele já havia cumprido pena no Iapen por furto e, atualmente, estava no regime aberto domiciliar. Além disso, em janeiro de 2016, havia sido preso por integrar uma quadrilha especializada em arrombamento de caixas eletrônicos.

Já em outubro de 2019, foi flagrado em um táxi quando tentava passar por uma barreira de fiscalização da PRF, no km-9 da BR-210, acompanhado de uma mulher e mais 3 homens que seguiam rumo ao interior do Estado, todos detentores de extensa ficha criminal, sendo que um deles levava consigo uma pistola 380 com várias munições.

Roubo de armas

O roubo das armas, do qual Márcio teria participado, ocorreu no mês de maio deste ano, em uma residência na Vila dos Oliveira, no Bairro das Pedrinhas, na zona sul. A ação criminosa foi registrada por diversas câmeras de segurança da casa.

No total, 8 armamentos foram levados: 4 pistolas dos tipos Glock e Taurus 9 mm, Taurus ponto 40 e Taurus 380; 1 espingarda calibre 12; 1 carabina Taurus ponto 40; e 2 rifles calibres 22.