Suspeito de roubo morre ao trocar tiros com a PM

Confronto ocorreu no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem que tinha passagens por roubo e ameaça foi morto em um tiroteio com a Polícia Militar do Amapá, neste domingo (24), numa região periférica do Bairro São Lázaro conhecida como Buerinho, na zona norte de Macapá.

A PM confirmou que uma equipe de radiopatrulha do 6º Batalhão averiguava uma denúncia quando foi atacada duas vezes a tiros e, no revide, o suspeito foi atingido. O óbito de Anderson Bruno Dantas da Silva, de 27 anos, foi constatado no local do confronto pelo Samu.

A informação repassada à polícia por um motociclista era de que ele o suspeito havia participado de um assalto ocorrido horas antes, na madrugada, juntamente com um comparsa que pilotava uma motocicleta preta.

A testemunha não relatou o que foi levado pelos criminosos, mas disse que a vítima ficou sob a mira de uma arma de fogo, e após o crime resolveu seguir a moto em que os assaltantes estavam até a Rua Floriano Waldeck, onde o passageiro teria ficado em uma casa, e o piloto seguido viagem.

A PM detalha que mesmo sendo recebida a tiros, ainda tentou diálogo com o atirador, mas ele decidiu pelo enfrentamento e acabou morrendo empunhando um revólver calibre 38.