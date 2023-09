Tartarugalzinho anuncia pagamento do piso nacional da enfermagem

Prefeito Bruno Mineiro sancionou uma lei municipal que garante retroativos aos profissionais.

Da REDAÇÃO

O prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro, sancionou ontem (19) a lei municipal que garante o pagamento do piso nacional da enfermagem no município distante a 230 km de Macapá. A assinatura também assegurou valores retroativos a contar do mês de maio.

Além do cumprimento do piso, Mineiro também apresentou os novos médicos que chegaram a cidade para reforçar a equipe de saúde.

“É um marco significativo para a valorização dos profissionais de saúde na região garantir o piso nacional dos profissionais de enfermagem. Essas ações refletem o compromisso da administração municipal com a valorização dos profissionais de saúde e o acesso equitativo aos serviços médicos de qualidade para todos os munícipes”, comentou o prefeito durante a sanção da lei do piso.