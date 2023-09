Tiroteio entre faccionados deixa um morto

Vítima morreu empunhando revólver. Crime ocorreu no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem com passagens por furto e roubo foi assassinado com único tiro na noite deste domingo (10), nas proximidades do Conjunto Hospital de Base, no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

De acordo com a PM, minutos antes, havia ocorrido um tiroteio, por volta de 19h30, no conjunto habitacional vizinho, o São José.

O confronto entre criminosos gerou pânico e alguns moradores correram rumo a sede do 1º Batalhão da PM, instalado na área do São José, para pedir ajuda, foi quando os policiais avistaram dois criminosos armados, um de camisa lilás e outro de camisa branca, fugindo pelas ruas.

A PM foi mobilizada, cercou a região e encontrou Rafael Sodré de Souza, de 21 anos, caído na Avenida dos Aymorés, na altura do Conjunto Hospital de Base, já sem sinais vitais. Ele morreu empunhando um revólver calibre 38, com munições deflagradas.

Uma testemunha relatou ao delegado Patrick Tietre, da Delegacia de Homicídios, que a vítima estava sendo perseguida por dois homens quando foi baleada. Os atiradores estavam de motocicleta. Os suspeitos não foram localizados.

Inicialmente, o caso é atribuído à guerra entre faccionado rivais. Após o tiroteio no habitacional São José, a PM emitiu nota negando quaisquer rumores de ataque ao quartel do 1º Batalhão.