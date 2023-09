“Transporte inadequado de pet em veículo é frequente”, alerta diretor da Escola Pública de Trânsito

Além de errada, prática é considerada perigosa e flagras são recorrentes na capital amapaense

Por CAROLINA MACHADO

Um dos comportamentos que tem se tornado cada vez mais frequentes no trânsito de Macapá é o transporte de maneira inadequada de animais de estimação em veículos automotores. Diariamente os pets, como também são chamados, são flagrados sendo carregados por condutores e passageiros e, geralmente, com a cabeça para fora do veículo. Assista.

O diretor da Escola Pública de Trânsito (EPT), capitão Marcelo Moraes, explica que a prática além de errada é considerada perigosa. “Diversas coisas podem acontecer, dentre elas o pet pular para fora do veículo. Isso pode machucar o pet, causar danos materiais ou até mesmo vítimas”, exemplificou.

Dentre os flagras mais recorrentes estão o transporte de pets no banco da frente em cima do próprio motorista ou em cima do passageiro com a cabeça para fora do veículo. “Na semana passada flagramos dois veículos fazendo isso aqui em Macapá. E o que preocupa é que a prática está se tornando cada vez mais frequente”, expôs.

O capitão lembra de ter presenciado um acidente de trânsito causado por transporte inadequado de pet. O sinistro de ocorreu próximo ao Parque do Forte, no centro de Macapá. “O condutor ia com o animal em cima da perna e ele pulou do carro. Com isso, o veículo se chocou com outro que estava à frente, machucando o pet e causando danos materiais. Por sorte não houve uma situação mais grave por ele estar indo devagar”, relatou.

De acordo com o diretor, o correto é transportar os animais em uma caixa de transporte. Já os de grande porte devem ir no banco de trás usando uma coleira específica para isso além do cinto de segurança. Ele acrescenta que esses cuidados devem ser seguidos. Caso contrário, os condutores estão cometendo infração grave prevista no Artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê que os pets não podem ser transportados na parte externa do veículo e nem com a cabeça para fora da janela ou de qualquer parte do veículo. “O condutor do veículo que for pego praticando a infração poderá perder 5 pontos na CNH além de pagar uma multa no valor de R$ 195 reais. Então é importante ele ter conhecimento disso”, explicou.

Para conter a prática e conscientizar a população, está previsto para a próxima semana a realização de uma campanha de conscientização voltada para a condução de pets nos veículos. A ação será realizada em parceria com a Secretaria de Bem Estar Animal e vai incluir blitz educativa e distribuição de panfletos com mensagens explicando como conduzir corretamente os pets nos veículos. “Vamos fazer isso porque vemos que a prática se tornou cotidiana e vamos fazer tudo para evitar mais acidentes”, concluiu.