Travesti é agredido a pauladas pelo companheiro

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um homem foi agredido a pauladas pelo companheiro, no município de Santana, a 17 km de Macapá. Socorrida pelo Samu, a vítima, conhecida na cidade como Valgreice Kely, está internada no Hospital de Emergências do município.

Segundo informações de populares, Edival Castro Gomes, a Valgreice Kely, tem 57 anos e vive com o companheiro de prenome ‘Daniel’, autor da agressão. Nesta sexta-feira (8), eles teriam tido um desentendimento que terminou em vias de fato, no interior da casa onde moram, no Bairro Novo Horizonte.

Valgreice teria ainda atingido ‘Daniel’ com golpe de faca na altura do peito e também precisou ser levado ao HE.

A Polícia Militar esteve no local. Em seguida registrou boletim de ocorrência no Ciosp de Santana. Valgreice e ‘Daniel’ seguem em observação em situação estável. A Polícia Civil deverá apurar o caso registrado como lesão corporal.