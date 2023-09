Veja a análise do Salmo 118

Compartilhamentos

O Salmo 118 faz uma bela reflexão sobre a misericórdia eterna de Deus, mas também sobre a pedra que os construtores rejeitaram durante a construção do Templo de Salomão. No fim das contas, ela acabou sendo a pedra angular, que sustentaria todo o peso do templo. Veja a análise do Salmo 118, que também traz uma ponderação sobre a volta por cima. Tenha uma ótima sexta-feira (1º) com o nosso senhor Jesus!