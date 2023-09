Uso indevido de novo píer gera debates nas redes

Visitantes fazem o descarte incorreto de garrafas de vidro, latas e plásticos no ponto turístico

Por IAGO FONSECA

Inaugurado há 2 semanas, o novo píer do Santa Inês, na orla de Macapá, é o novo ponto de encontro de lazer e turismo para a população, mas também tema de discussões nas redes sociais. O motivo é o uso indevido que gera sujeira e bagunça.

Na manhã desta segunda-feira (4), um idoso que passava de bicicleta pelo local fez uma observação para a reportagem e barqueiros ancorados no entorno.

“É muito bonito, mas as pessoas não sabem cuidar, aí a gente perde tudo isso”.

É bem comum o píer amanhecer com muitas garrafas de cerveja, latas, cubas de isopor e lixo espalhados por todos os cantos, principalmente após os fins de semana. A produção de lixo na área de convivência ultrapassa a quantidade e capacidade das lixeiras disponíveis, incentivando o descarte no chão.

Há somente três lixeiras no estacionamento e mais duas no círculo central que separa o píer do trapiche, a 300 metros da entrada de pedestres.

“O novo ponto atrai público, tem ótimas oportunidades de vendas, geração de renda. Foi adotada no local a ideia de que a população seja mais responsável com seu lixo. Ao ver os resíduos espalhados em plantas e até no rio, será que nosso majestoso merece pagar o preço da falta de responsabilidade dos consumidores durante esse processo de aprendizado ambiental e mudança de práticas?” questionou uma internauta no Facebook.

Os trabalhos de limpeza feito por garis também é feito com mais lentidão, devido aos acúmulos. Entre as 9h da manhã até o meio-dia ainda foi possível observar pontos com garrafas de vidro e cubas de isopor quebradas. Na limpeza inicial, pilhas de sacolas de lixo foram acumuladas no estacionamento.

Em vídeos divulgados em grupos de mensagens, crianças são vistas brincando no chafariz que ornamenta a entrada, bem como adultos preparando churrascos nas calçadas de acesso aos pedestres. Em outro registro, um usuário mostra as bordas do píer quebradas por carreteiros que fazem o transporte de mercadorias até as embarcações.

O debate gira em torno do uso correto do ponto turístico. Enquanto muitos se indignam com as situações e sujeira, outros afirmam que o espaço existe para ser ‘ocupado’ pela população. De toda forma, o uso do espaço público é livre para todos, portanto, há um dever implícito pelo zelo e cuidado pelo patrimônio, para ser preservado e utilizado por mais pessoas.