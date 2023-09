Vakinha para tratamento de criança atacada por cão ultrapassa R$ 100 mil

O menino, de apenas 3 anos e 11 meses de idade, sofreu um ataque por pitbull há 6 dias.

Por IAGO FONSECA

Os gestos de solidariedade em prol do tratamento e transferência para um hospital em São Paulo (SP) fizeram a vakinha para o pequeno Samuel Almeida Moraes, de 3 anos e 11 meses, alcançar a marca de R$ 104 mil reais em 24h na noite desta sexta-feira (1).

A família iniciou a campanha solidária a fim de arrecadar recursos ontem (31) e já conseguiu 35% do valor total de R$ 300 mil.

O menino foi atacado por um cão da raça pitbull no último domingo (27) e precisou passar por cirurgia de amputação do braço direito para sobreviver. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), no Centro de Macapá.

Com o evento traumático, a criança foi internada em estado grave, mas está estável. A família busca mais estrutura e recursos para o tratamento e recuperação.

As doações na campanha “Todos pela vida do Samuel” podem ser feitas por meio DESTE LINK.