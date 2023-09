Vendedor de trufas faz rifa para tratar hérnia e voltar a trabalhar

Jeremias Araújo adquiriu sequelas após cirurgia e esforço físico.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

“Como seguir as recomendações médicas uma vez que as dívidas não param?”. Foi com esse dilema que o batalhador e sorridente Jeremias da Silva de Araújo, de 35 anos, iniciou uma rifa para arrecadar recursos e manter as necessidades básicas, sanar dívidas e custear o tratamento de uma hérnia umbilical, que o impede de trabalhar.

Morador da zona norte de Macapá, o doceiro já havia passado por duas cirurgias para retirada de pedra nos rins, no fim de 2022. A recomendação médica era de repouso absoluto por 6 meses.

Entretanto, casado, pai de dois filhos e morando de aluguel, Jeremias voltou ao trabalho assim que se sentiu mais disposto, em fevereiro. A necessidade, ele explica, era honrar os débitos que adquiriu ao longo de 7 meses e 21 dias que ficou internado no Hospital de Emergências antes de operar.

“Não faltou comida em casa, mas contas de energia, aluguel, comércio e outras despesas foram acumulando e virou uma bola de neve. Esse ano comecei a honrar esses compromissos porque comecei a trabalhar com a venda de chopp gourmet quando sai do hospital, mas em média ainda devo em torno de 8 a 10 mil reais”, justificou Jeremias.

Contudo, não seguir as recomendações médicas trouxe consequências, novamente para a sua saúde. O novo problema foi diagnosticado recentemente, no mês de agosto.

“Há uns 15 dias comecei a sentir dores fortes na região pélvica. Fui ao HE e diagnosticaram a hérnia. Agora eu não consigo fazer esforço nenhum. Para não passar as mesmas dificuldades financeiras que passei ano passado, consegui os prêmios para fazer a rifa com amigos. Não quero ter um monte de dívidas de novo”.

Cada rifa custa R$ 5,00 e sorteará 10 prêmios entre botijões de gás, caixas de frango, cestas básicas e uma surpresa que será anunciada em 16 de setembro, no dia do sorteio. O encontro será na igreja Assembleia de Deus ‘Tempo de Vitória’, na Avenida Chico Mendes, 175, no bairro Infraero I.

Os participantes devem enviar um Pix com a soma da quantidade de cartelas que deseja para as chaves [email protected] (Jeremias da Silva de Araújo) ou 000.255.742-80 (Ana Paula Perna Baia). O comprovante deve ser enviado por WhatsApp para Jeremias ou sua esposa Paula nos telefones 99207-3250 ou 99158-5967.

O Portal SN.com retratou a vida de Jeremias em 2017, pouco mais de 2 anos depois que ele iniciou a venda de trufas. Foi em 2015 que a sua jornada começou, após vir até Macapá fazer o concurso para o Tribunal de Justiça do estado, quando tinha 29 anos.

Por incentivo da avó, começou a vender os doces pela cidade usando um triciclo azul e uma cuba de isopor.