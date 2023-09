Vendedora que teve casa incendiada por conta de raio narra quando soube da tragédia

Anna Cherly perdeu tudo. Familiares e amigos organizaram campanha solidária para ajudar a comprar novamente os itens do lar. Fotos: reprodução

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

A vendedora Anna Cherly Rodrigues, que teve a casa incendiada após ser atingida por um raio durante a tempestade que caiu na tarde da última sexta-feira (22), em Macapá, conta os momentos de desespero que viveu ao saber que perdeu tudo. Ela estava no local de trabalho quando a chuva caiu em Macapá.

“Eu estava no meu trabalho quando choveu. Aí meus vizinhos me ligaram me informando que a minha casa estava pegando fogo após ser atingida por um raio. Senti um desespero tão grande e imediatamente corri para ver como estava a situação. Cheguei lá e me deparei com a casa totalmente incendiada. Perdi tudo”, contou.

Anna Cherly morava com o pai, o marido, o filho e uma irmã dela. Após o incêndio, ela teve que ir pra casa da sogra junto com o marido e o filho no bairro Universidade, zona sul de Macapá. O pai e a irmã estão na casa de uma tia dela, no bairro Boné Azul, zona norte. Para ela, os momentos são de tristeza e incertezas.

“Diante de uma situação como essa, a gente fica completamente sem saber o que fazer. A gente passa uma vida toda lutando para conseguir as coisas e de uma hora pra outra perdemos tudo. Estou profundamente triste. Já chorei muito. Não sobrou nada, nem geladeira, fogão, central, computador, nada!”, detalhou.

No momento do incêndio, estava apenas a irmã de Anna na casa. O raio atingiu um quarto da casa. “Nessa hora, minha irmã, que estava no outro quarto pegou o cachorrinho e saiu correndo de lá de dentro. Quando ela olhou pra trás, ela viu a fumaça e o fogo. Os vizinhos acolheram ela e chamaram os bombeiros. Mas, infelizmente, minha casa foi toda consumida pelas chamas”, narrou.

A casa de Anna Cherly era de madeira e era localizada na rua Geribá, no bairro Novo Horizonte, na zona norte. A residência foi construída há 17 anos pela mãe dela, que já faleceu. Ela lamenta também pelas lembranças que tinha no local com a mãe quando era viva.

“Eu tinha 11 anos quando a casa foi construída. Vivi a infância aqui. Passei uma vida. Vivíamos de aluguel, mas minha mãe ergueu aquela casa e saímos disso. Agora vou ter que começar tudo do zero. Mas tenho fé em Deus que vai dar tudo certo”, afirmou.

Diante da situação, familiares e amigos da vendedora Anna Cherly organizaram uma campanha solidária para ajudar a comprar novamente os itens do lar. Quem quiser contribuir com qualquer valor é só encaminhar o pix para 017.146.752-38 (Ana Cherly Dias Rodrigues).